Пішов з життя український телеведучий Олесь Терещенко

Вчора, 12 березня, пішов з життя відомий український телеведучий Олесь Терещенко. Про це відомо з Facebook-сторінки загиблого.

"Вчора о 18:40 помер наш колега, друг, заслужений журналіст України, талановитий телеведучий Олесь Терещенко", - йдеться у повідомленні UA:Перший.

Зазначається, що із серпня 2017 року Олесь боровся з онкологічним захворюванням, проходив курси хіміотерапії і, попри складну хворобу, не втрачав оптимізму та віри, що зовсім скоро повернеться на екрани з програмою "Про головне".

"Помер Олесь Терещенко (1975-2018). Коли він вів новини на 1+1, Кучма майже всерйоз говорив керівництву: - Уберіть цього міліцанєра! Не можу бачити його рожу!

Ми сміялися, коли переказували цю історію один одному, вважаючи це протуберанцями смаку літньої людини. Але з роками я зрозумів, що справа була в іншому. Ось він, спокійна і ділова людина, виважено підходив до кожного факту, обережний і терплячий, серйозний, але без надмірного пафосу, без дошкульного переваги розуму, рівно такий, який потрібен саме в міліції, щоб розібратися не тільки зі справою Гонгадзе, а й з зовсім свіжим набором великих "справ". Чим більше таких людей - та навіть один такий! - для "Кучми" - небезпека: спрацьовувало чуття.

Він пішов, хоча чекав свого одужання терпляче і з серйозною надією.

Але такі люди ще прийдуть, та й по всьому завершать", - пише Антон Пугач, керівник "Мультиплекс холдинг".

На UA:Перший Олесь Терещенко працював з січня 2009 року та був обличчям телеканалу, провідним телеведучим. Був нагороджений премією Телетріумф у номінації "За значний внесок у розвиток українського телебачення", а також мав почесне звання Заслужений журналіст України.