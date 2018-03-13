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Василь Симоненко, український журналіст, поет-шістдесятник

Польща: "Північний потік-2" може відкрити РФ шлях до великої війни в Україні

13 березня, 2018 - 22:04
Фото Reuters

Завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" може відкрити Росії шлях до повномасштабної агресії в Україні. Протидія цьому проекту є тим, що об'єднує Польщу та Україну.

Про це під час форуму "Європа-Україна" у польському Ряшеві заявив у вівторок, 13 березня, маршалок Сейму Польщі Марек Кухцінський, повідомляє Укрінформ.

"Якщо цей газопровід буде введено в дію, то це буде сигналом, що Росія зможе без жодних обмежень здійснити агресію в Україні. Тобто газопровід, який зараз проходить через Україну, буде непотрібним (Росії для транзиту - ред.). Тому це черговий аргумент триматися разом (Україні і Польщі - ред.)", - заявив Кухцінський.

Він наголосив, що другою важливою справою у контексті польсько-українських відносин є інфраструктурна співпраця, розвиток мережі сполучень, зокрема і прикордонних пунктів.

"Зрушили з місця амбітні плани з будівництва залізничного сполучення, а точніше відновлення сполучення Мальховичі-Кросценько через Хирів. Хоч ця ініціатива є локальною, вона дуже важлива”, - зазначив маршалок нижньої палати польського парламенту.

За його словами, у Польщі та України немає часу вести тривалі історичні суперечки і лікувати рани, які весь час знову відкриваються “активними московськими акціями”.

“Ці проблеми потрібно розв'язати, і тоді ми сміливо разом зможемо йти вперед”, -сказав Кухцінський.

Він також наголосив, що Україна здійснила значний поступ у питанні реформування країни, що особливо вражає, оскільки це зроблено в умовах зовнішньої агресії. 

Нагадаємо, що Порошенко закликав G7 не визнавати вибори в окупованому Криму.

Джерело: Укрінформ

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