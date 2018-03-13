Немає нічого страшнішого за необмежену владу в руках обмеженої людини.
Василь Симоненко, український журналіст, поет-шістдесятник

Помер відомий львівський художник Мирослав Ягода

13 березня, 2018 - 11:34
Фото: tsikura.com.ua

Маляр, поет та сценограф відійшов у Засвіти на 61-му році життя.

Народився Мирослав Ягода 23 серпня 1957 року у селі Гірник, що у Сокальському районі Львівської області.

Мистецький фах здобув в Українському поліграфічному інституті ім. Івана Федорова.

 Учасник багатьох виставок і перформенсів. Видав три поетичні збірки – «Черепослов», «Дистанція Нуль», «Сяймо». Зробив сценографію вистав закарпатського режисера Атілли Віднянського. Написав сценарій та зробив сценографію вистави «Ніщо» творчого театру «Небо».

Кілька останніх років жив відлюдником. Три з половиною роки тому розповідав «Варіантам», що взагалі  до  Львова не виходить. «Я свій світ створив. І я щасливий». Втім, тоді, у серпні 2014-го, до Львова вийшов-таки, щоби допомогти нашим  солдатам – організував у галереї МО «Дзиґа» благодійну виставку-продаж.

«Цей художник є класиком у хорошому розумінні цього слова, – говорить про Ягоду арт-директор «Дзиґи» Влодко Кауфман. – І які б депресняки чи жахи він не малював, у своїй царині Мирослав Ягода все одно залишиться поетом». 

Про дату і час прощання з Мирославом Ягодою його друзі обіцяють повідомити додатково.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів

Джерело: День

Більше новин

В Ужгороді розпочалися Дні Чехії та Словаччини
Пішов з життя легендарний модельєр Юбер де Живанші
Мультфільм "Викрадена принцеса" за перший вікенд у прокаті зібрав майже 21,5 млн грн
Кілька тисяч людей у Львові разом заспівали гімн України
Сеітаблаєв розповів про свій новий фільм "Захар Беркут"
У Маневичах на Волині створюють музей одного експоната – тисячолітнього човна-довбанки

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 