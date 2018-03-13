Помер відомий львівський художник Мирослав Ягода

Маляр, поет та сценограф відійшов у Засвіти на 61-му році життя.

Народився Мирослав Ягода 23 серпня 1957 року у селі Гірник, що у Сокальському районі Львівської області.

Мистецький фах здобув в Українському поліграфічному інституті ім. Івана Федорова.

Учасник багатьох виставок і перформенсів. Видав три поетичні збірки – «Черепослов», «Дистанція Нуль», «Сяймо». Зробив сценографію вистав закарпатського режисера Атілли Віднянського. Написав сценарій та зробив сценографію вистави «Ніщо» творчого театру «Небо».

Кілька останніх років жив відлюдником. Три з половиною роки тому розповідав «Варіантам», що взагалі до Львова не виходить. «Я свій світ створив. І я щасливий». Втім, тоді, у серпні 2014-го, до Львова вийшов-таки, щоби допомогти нашим солдатам – організував у галереї МО «Дзиґа» благодійну виставку-продаж.

«Цей художник є класиком у хорошому розумінні цього слова, – говорить про Ягоду арт-директор «Дзиґи» Влодко Кауфман. – І які б депресняки чи жахи він не малював, у своїй царині Мирослав Ягода все одно залишиться поетом».

Про дату і час прощання з Мирославом Ягодою його друзі обіцяють повідомити додатково.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів