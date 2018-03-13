Порошенко закликав G7 не визнавати вибори в окупованому Криму

Президент України Петро Порошенко звернувся до послів країн "Великої сімки" із закликом не визнавати російські вибори в окупованому Криму.

Про це він заявив у вівторок під час зустрічі з дипломатами, повідомляє прес-служба глави держави.

"Я хотів би обговорити російські вибори 18 березня. Це було б критично важливим для нас отримати вашу тверду заяву щодо засудження та невизнання російських виборів в Криму", - заявив Порошенко.

"Ми дуже цінуємо вашу тверду попередню позицію", - додав він.

Порошенко звернувся до присутнього на зустрічі глави Представництва ЄС в Україні Хюга Мінгареллі та подякував йому та віце-президенту Єврокомісії за сильну позицію Європейського Союзу.

"Було б також важливим, щоб ви не дозволили вашим громадянам відвідати Крим з метою моніторингу виборів там", - наголосив президент, додавши, що йдеться, зокрема про представників Франції, Австрії та Фінляндії.

"Це може зруйнувати політику "єдиного голосу" щодо виборів в Криму", - підкреслив Петро Порошенко.

Нагадаємо, що РФ постійно підриває міжнародний правопорядок.