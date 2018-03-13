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ПриватБанк розповів про новий шахрайський додаток у Google Play

13 березня, 2018 - 17:50
Фото з архіву "Дня"

У ПриватБанку попереджають клієнтів про небезпеку реєстрації та використання нового шахрайського додатка для Android "Універсальний Мобільний Банкінг", розміщеного в Google Play 13 березня.

Про це йдеться в прес-релізі фінустанови.

"У ПриватБанку нагадали, що єдиним додатком, що дозволяє безпечно користуватися послугами банку з мобільних пристроїв, є Приват24. Будь-які сторонні "універсальні мобільні банки" - по суті є фішинговими програмами, створеними для крадіжки особистих даних клієнтів і крадіжки грошей", - зазначається у повідомленні.

ПриватБанк запевняє, що зараз фахівці проводять необхідні дії для видалення з Google Play злочинного фішингового додатку.

Банк також продовжить роботу щодо блокування веб-сайтів шахраїв і відкликання сертифікатів розробників фішингових продукту.

Джерело: День

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