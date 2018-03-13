РФ постійно підриває міжнародний правопорядок, - посол

Якщо британські компетентні органи зібрали досить доказів отруєння колишнього громадянина Росії, співробітника ГРУ Росії в минулому, звичайно, британці мають право вимагати пояснень, яким чином і чому на території суверенної держави діє російська агентура, яка ставить під загрозу життя людей.

Про це в коментарі «Дню» заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України Володимир ВАСИЛЕНКО.

«Такі сценарії (ситуація з отруєнням Скрипаля - ред.) систематично повторюються, це почерк російських спецслужб, неправомірні дії яких схвалюються вищим керівництвом Росії. Вони спрямовані на те, щоб покарати людей, які вирішили передати інформацію про діяльність російських спецслужб за кордоном іноземним урядам. Така поведінка Росії свідчить про те, що вони нехтують нормами міжнародного права і проводять на території іншої держави спецоперації, які порушують їхній суверенітет. Унаслідок цих дій ставляться під загрозу життя та гинуть люди. Такого роду поведінка Росії повинна кваліфікуватися у світлі інших протиправних і недружніх дій Росії, що спрямовані проти Заходу і покликані підривати стабільність і правопорядок у Західних країнах, створювати напружену ситуацію в суспільстві і використовувати це з метою підірвати ті принципи і засади, на яких ґрунтується суспільне життя в Західних цивілізаціях», - пояснив він.

Він підкреслив, що Росія стабільно демонструє неповагу до міжнародного права і міжнародного правопорядку.

«Росія стабільно демонструє неповагу до міжнародного права і міжнародного правопорядку. Ізольована реакція на окремі випадки порушень Росії не дає належного ефекту. РФ своєю поведінкою постійно і системно загрожує загальному миру і підриває міжнародний правопорядок. Отже, у відповідь мають бути застосовані системні дії міжнародного співтовариства, щоб принаймні примусити цю країну поводитися цивілізовано», - заявив він.

Детальніше читайте у статті Отруйні сліди ведуть до Кремля.