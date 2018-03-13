13 березня, 2018 - 21:26
Один із розробників бойової нервово-паралітичної речовини "Новічок" хімік Віл Мірзаянов сумнівається, що екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль одужає після отруєння.
Про це повідомляє The Telegraph.
"Новічок" в десятки разів потужніший за будь-яку іншу відому нервово-паралітичну речовину. Вона майже невиліковна. Навіть якщо вони (Скрипаль і його дочка Юлія - ред.) виживуть, вони не одужають" - сказав він.
Мірзаянов застеріг, що кількох грамів речовини вистачить для вбивства сотень людей.
Нагадаємо, що РФ постійно підриває міжнародний правопорядок.
Джерело: День