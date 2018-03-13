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Василь Симоненко, український журналіст, поет-шістдесятник

Розробник "Новічка" сумнівається, що Скрипаль зможе одужати

13 березня, 2018 - 21:26
Фото Reuters

Один із розробників бойової нервово-паралітичної речовини "Новічок" хімік Віл Мірзаянов сумнівається, що екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль одужає після отруєння.

Про це повідомляє The Telegraph.

"Новічок" в десятки разів потужніший за будь-яку іншу відому нервово-паралітичну речовину. Вона майже невиліковна. Навіть якщо вони (Скрипаль і його дочка Юлія - ред.) виживуть, вони не одужають" - сказав він.

Мірзаянов застеріг, що кількох грамів речовини вистачить для вбивства сотень людей.

Нагадаємо, що РФ постійно підриває міжнародний правопорядок.

Джерело: День

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