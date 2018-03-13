Сенцов готовий подати прохання про помилування, якщо це необхідно для обміну, - адвокат

Український режисер Олег Сенцов, який незаконно перебуває у в'язниці в Російській Федерацвії, готовий подати прохання про помилування, якщо це необхідно для обміну. Про це повідомив його адвокат Дмитро Дінзе в інтерв'ю виданню "Крим. Реалії".

"Іншого варіанту не буде, найімовірніше. Усі політв'язні, зокрема й Савченко, проходили через цю процедуру. Тут ти або пишеш і їдеш, або сидиш далі. Олег готовий написати", - заявив Дінзе, відповідаючи на питання щодо того, чи готовий Сенцов написати прохання про помилування, якщо стане питання про обмін.

Також, за словами Дінзе, Сенцова можуть обміняти відразу на кількох осіб, яких утримує українська сторона.

"Він на це чекає, але сам він говорить, що це буде дуже не скоро. І якщо його міняти, то, швидше за все, відразу на кількох людей. Наскільки мені відомо, президенту Росії доповідали, що Сенцов - супертерорист, злочинець. Його обговорювали на всіх рівнях силових структур, щоб не було швидкого рішення про його звільнення", - розповів Дінзе.