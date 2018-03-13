США звинувачує РФ у підриванні демократичних інститутів Балкан

Держдепартамент США звинувачує Росію у поширенні дезінформації та підриванні демократичних інститутів Балкан, повідомляє Радіо Свобода.

Помічник державного секретаря США з європейських та євразійських питань Уесс Мітчелл заявив про збільшення «деструктивної ролі Москви» на Балканах, чим Росія підриває демократію в регіоні.

«Ми бачимо, що Росія відіграє все більш руйнівну роль на більшій частині Балкан у поширенні дезінформації, підриваючи демократичні інститути», – сказав Мітчелл 12 березня в Приштині, після переговорів з президентом Косово Хашимом Тачі.

За його словами, Вашингтон вже попереджав, що така поведінка не є ані в інтересах Росії, ні в інтересах людей цього регіону.

Мітчелл також закликав Косово просувати процес нормалізації відносин з Сербією і якомога швидше вирішити питання про демаркацію кордону з Чорногорією.

Уесс Мітчелл прибув до Приштини в рамках туру, під час якого заплановані також відвідини 13-14 березня Македонії та Сербії.

Минулого тижня головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Кертіс Скапарротті попередив, що Балкани стикаються зі зростанням як прихованого, так і відкритого тиску з боку Росії, і що Вашингтону й НАТО треба зробити все, щоб не допустити дестабілізації регіону.

Росія, як і раніше, має сильні військові і культурні зв’язки з Сербією і виступала минулоріч проти вступу Чорногорії в НАТО.