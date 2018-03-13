Трамп обговорить з Мей інцидент зі Скрипалем

Президент США Дональд Трамп має намір обговорити з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей інцидент з отруєнням у Солсбері екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Напередодні Мей, виступаючи в британському парламенті, заявила, що за нападом на колишнього співробітника ГРУ Скрипаля та його дочки Юлії, найімовірніше, стоїть Росія.

У свою чергу звільнений держсекретар США Рекс Тіллерсон у телефонній розмові з главою МЗС Британії Борисом Джонсоном заявив, що американська влада з довірою ставиться до висновків Лондона про те, що до отруєння, швидше за все, причетна РФ.

Скрипаль отримав у Великобританії притулок після обміну розвідниками між США і РФ в 2010 році.