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Василь Симоненко, український журналіст, поет-шістдесятник

Трамп обговорить з Мей інцидент зі Скрипалем

13 березня, 2018 - 17:07
Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп має намір обговорити з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей інцидент з отруєнням у Солсбері екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Напередодні Мей, виступаючи в британському парламенті, заявила, що за нападом на колишнього співробітника ГРУ Скрипаля та його дочки Юлії, найімовірніше, стоїть Росія.

У свою чергу звільнений держсекретар США Рекс Тіллерсон у телефонній розмові з главою МЗС Британії Борисом Джонсоном заявив, що американська влада з довірою ставиться до висновків Лондона про те, що до отруєння, швидше за все, причетна РФ.

Скрипаль отримав у Великобританії притулок після обміну розвідниками між США і РФ в 2010 році.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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