Трамп продовжив санкції проти Ірану

Президент США Дональд Трамп ще на рік продовжив санкції проти Ірану, які вводили Президенти Сполучених штатів в 1995, 2010, 2012-2013 роках. Про це повідомили на офіційному сайті Білого дому.

Санкції проти Ірану продовжені на рік, починаючи з 15 березня 2018 року, коли закінчується термін їх застосування. Санкції США продовжені у зв'язку з "діями і політикою уряду Ірану, які включають розробку балістичних ракет, підтримку міжнародного тероризму та порушення прав людини".

При цьому наголошується, що мова не йде про санкції, зняті з Ірану в рамках угоди щодо ядерної програми.

Нагадаємо, 2 серпня 2017 року президент США Дональд Трамп підписав закон про посилення санкцій щодо Росії, Ірану і Північної Кореї, раніше схвалений Палатою представників і Сенатом Конгресу США.

Міністерство фінансів США також ввело санкції проти п'яти іранських компаній у зв'язку з розробкою і виробництвом балістичних ракет.

Зазначимо також, що Іран втричі збільшив виробництво ракет класу "земля-земля".

Нещодавно державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що американські санкції проти Ірану вводяться через "ворожу поведінку" країни та спрямовані на те, щоб допомогти іранському народу взяти під свій контроль свій уряд.