У Греції за організацію перевезення біженців довічно ув'язнили українського моряка

У понеділок, 12 березня, у Греції черговий український моряк отримав величезний термін за обвинуваченнями в організації перевезення сирійських біженців. Грецька судова система засудила 40-річного Дениса Бровченка до 180 років ув'язнення, повідомляє УНІАН.

Скандал із засудженням українців у Греції за подібними обвинуваченнями набрав обертів у лютому 2018 року, коли рідні затриманих спільно з представниками офісу омбудсмена дали прес-конференцію у Києві та публічно звернулися за допомогою до МЗС.

Засуджені та їхні родичі нарікають, що українські дипломати не докладають відповідних зусиль для допомоги морякам. Адже вироки, які їм присуджують грецькі суди, неадекватні. Вони сягають 25-200 років. Вбивці і наркоторговці отримують значно менші терміни, а громадяни ЄС і турки, затримані за такими ж обвинуваченнями у перевезенні нелегалів, відсиджують у грецьких в'язницях лише по кілька років.

Денис Бровченко висловив припущення, що дипломати інших країн якимось чином домовляються з Грецією щодо своїх засуджених громадян. Про це він сказав у своєму зверненні з в'язниці Коридаллос в Афінах.