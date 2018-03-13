У Китаї запустили очищувач повітря на сонячній енергії

В місті Сіань запрацювала найбільша в світі установка для очищення від смогу. Очищувач працює на сонячної енергії, та щодня фільтрує до 8 мільйонів кубічних метрів повітря.

Про це повідомляє Earth Chronicles Of Life.

Головною інновацією установки є те, що вона працює в пасивному режимі. Скляні дахи уловлють сонячне світло та нагрівають повітря, яке по системі трубок піднімається вгору в головну трубу висотою 18 метрів.

У трубі забруднене повітря проходить крізь низку фільтрів, і викидається в атмосферу вже очищеним. Щодня установка пропускає від 5 до 8 мільйонів кубічних метрів повітря.

Дані з датчиків забруднення вказують на зменшення концентрації твердих частинок в повітрі на 19%.

Вартість будівництва очищувача склала 2 мільйони доларів, а загальна площа очисних конструкцій дорівнює 10 квадратним кілометрам.

Але, попри успіхи, екологи мають чимало претензій до роботи очисної станції. Оскільки немає даних про те, чи очищає антисмогова установка від двоокису сірки — однієї з найнебезпечніших речовин, що забруднюють повітря.

До того ж, експерти стверджують, що однієї такої станції замало. Для відчутного очищення повітря потрібно кілька десятків таких споруд, а через чималу площу комплексу, зробити це буде досить проблематично.

В Китаї проблема забруднення повітря від смогу особливо актуальна. Через бурхливе зростання промисловості з 80-х років минулого століття, екологічна ситуація в країні перетворилась на критичну.