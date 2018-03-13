У Києві планують перейменувати вулицю Тверську на Єжи Ґедройця

Комісія з питань найменувань Київської міської ради схвалила рішення рекомендувати перейменувати вулицю Тверську на вулицю Єжи Ґедройця.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник Міністра закордонних справ України, голова Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Данило Лубківський.

«Щойно Комісія з питань найменувань Київської міської ради схвалила рішення рекомендувати перейменувати вулицю Тверську на вулицю Єжи Ґедройця. Вітаю всіх, хто обстоював цю ідею, і дякую Голові та всім членам Комісії, які підтримали її. Це - мудре і шляхетне рішення, яке свідчить про справедливу вдячність великому другові України», - написав він.

Тепер слово за Київською міською радою.