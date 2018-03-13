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Василь Симоненко, український журналіст, поет-шістдесятник

У Києві планують перейменувати вулицю Тверську на Єжи Ґедройця

13 березня, 2018 - 19:25
Фото з відкритих джерел

Комісія з питань найменувань Київської міської ради схвалила рішення рекомендувати перейменувати вулицю Тверську на вулицю Єжи Ґедройця.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник Міністра закордонних справ України, голова Національної комісії України у справах ЮНЕСКО  Данило Лубківський.

«Щойно Комісія з питань найменувань Київської міської ради схвалила рішення рекомендувати перейменувати вулицю Тверську на вулицю Єжи Ґедройця. Вітаю всіх, хто обстоював цю ідею, і дякую Голові та всім членам Комісії, які підтримали її. Це - мудре і шляхетне рішення, яке свідчить про справедливу вдячність великому другові України», - написав він.

Тепер слово за Київською міською радою.

Джерело: День

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