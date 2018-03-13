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Василь Симоненко, український журналіст, поет-шістдесятник

У Лондоні знайшли мертвим російського емігранта Миколу Глушкова

13 березня, 2018 - 18:20
Фото з відкритих джерел

Російського емігранта Миколу Глушкова виявили мертвим в своєму будинку в Лондоні. Він був близьким діловим партнером покійного російського олігарха Бориса Березовського.

Тіло Глушкова виявили його рідні та друзі, повідомляє The Guardian.

Глушкову було 68 років.

Крім того, один з його друзів Даміан Кудрявцев, розмістив новину про смерть Глушкова на своїй сторінці в Facebook.

Причина смерті не називається.

Микола Глушков двічі звинувачувався російськими правоохоронними органами в шахрайстві.

Джерело: День

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