У Лондоні знайшли мертвим російського емігранта Миколу Глушкова

Російського емігранта Миколу Глушкова виявили мертвим в своєму будинку в Лондоні. Він був близьким діловим партнером покійного російського олігарха Бориса Березовського.

Тіло Глушкова виявили його рідні та друзі, повідомляє The Guardian.

Глушкову було 68 років.

Крім того, один з його друзів Даміан Кудрявцев, розмістив новину про смерть Глушкова на своїй сторінці в Facebook.

Причина смерті не називається.

Микола Глушков двічі звинувачувався російськими правоохоронними органами в шахрайстві.