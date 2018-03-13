У Лондоні знайшли мертвим російського емігранта Миколу Глушкова

13 березня, 2018 - 18:20
Російського емігранта Миколу Глушкова виявили мертвим в своєму будинку в Лондоні. Він був близьким діловим партнером покійного російського олігарха Бориса Березовського.
Тіло Глушкова виявили його рідні та друзі, повідомляє The Guardian.
Глушкову було 68 років.
Крім того, один з його друзів Даміан Кудрявцев, розмістив новину про смерть Глушкова на своїй сторінці в Facebook.
Причина смерті не називається.
Микола Глушков двічі звинувачувався російськими правоохоронними органами в шахрайстві.
Джерело: День