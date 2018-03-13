У Львові демонструють фотозбірку маскаронів авторства Романа Метельського

Експозицію «Ті, що дивляться згори» відкрили учора у у кав'ярні-галереї «Штука», що на вул. Котлярській, 8.

За словами автора показу, львовознавця та засновника сайту «Фотографії старого Львова» Романа Метельського, ідею виставки йому підказав власник «Штуки» Євген Булавін. «І я спочатку досить скептично до неї поставився, але вирішив зробити розвідку містом і подивитися, що цікавого знайду, – розповідає Роман Метельський. – Наперед зізнаюсь: знайшов не одразу, бо маскарони мають властивість ховатися від людей. От і мені відкривалися поступово. Упродовж тижня міг знаходити на одному будинку все нові та нові маскарони. Звичайно, я був знайомий з маскаронами і раніше, але пильно придивився до них зовсім недавно, приблизно кілька місяців тому».

Нагадаю, що маскарон – вид скульптурної прикраси (барельєф або горельєф) у формі голови людини, тварини чи фантастичної істоти. Виконується з каменю, деревини, гіпсу, металу тощо і вміщується під антаблементами, на фасадах будинків, замкових каменях арок, фронтонах дверних і віконних прорізів, стовпах, капітелях колон, фонтанах. Знавці архітектури говорять, що маскарони найхарактерніші для готики, ренесансу й особливо – для бароко. Їхньою функцією спочатку було відлякування злих духів, щоби ті не потрапили в будинок. Згодом маскарони стали суто декоративним елементом. Найпоширеніші – купідони, фантастичні маски-гротески доби бароко, копії грецьких масок в архітектурі класицизму, але не тільки.

На виставці «Ті, що дивляться згори» представлено 18 фотографій маскаронів – більше, каже Роман, не помістилося на виставкових площах «Штуки». І це, додає, мабуть, було найбільшою проблемою – з кількох сотень вибрати тільки вісімнадцять. «Зрештою, не впевнений, що обрав найцікавіші, але старався представити різнопланові й об’єднані одним настроєм. Маю надію, мені це вдалося», – говорить автор.

Стосовно того, скільки загалом у Львові маскаронів, Роман Метельський розповідає, що до підрахунку отаких будинкових оздоб вдавалася художник і педагог Тетяна Казанцева – віднайшла й описала 1342 маскарони. Втім, впевнений Роман, їх є більше. Але, каже, позаяк наразі, крім пані Казанцевої, ті декори ніхто не рахував, доводиться відштовхуватися від цієї цифри.

Стосовно технічного стану маскаронів, то, зазначає автор виставки, вони такі самі, як і будинки: «Десь руйнуються, а десь реставруються. Приклади такої реставрації можна побачити навіть на площі Ринок. А приклади руйнації… Ну, ви самі знаєте».

Також Роман розповідає, що не вперше вдається до показів своїх робіт. Щоправда, всі попередні виставки були колективними. А от «Ті, що дивляться згори» – перша персональна.

Оглянути фотомаскарони у виконанні Романа Метельського можна до кінця березня. Зручно буде всім відвідувачам – «Штука» приймає гостей від десятої ранку до десятої вечора.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.

Фото Андрія КУБ'ЯКА.