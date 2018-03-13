У Львові попрощаються з бійцем АТО Андрієм Іванишиним

Військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила загинув у неділю, 11 березня.

Тіло Андрія привезуть до Львова сьогодні. Поховають Героя на Личаківському кладовищі.

Сьогодні о 19.30 вдома в Андрія (вул. Чукаріна, 30, кв. 60) відбудеться парастас.

Завтра, 14 березня, – відспівування та чин похорону.

Об 11.00 з бійцем прощатимуться у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, що на вул. Театральній, 11.

Похорон заплановано на 12.00 – на Личаківському цвинтарі (поле почесних поховань №76).

Андрій народився 20 квітня 1976 р. Закінчив школу № 89 та технікум залізничного транспорту. З 1994 до 2000 років проходив службу в ЗСУ. 2018-го знову призваний до війська.

Загинув у неділю, 11 березня. Згідно з інформацією прес-центру штабу АТО, підірвався під час виконання завдання з перевезення майна.

У загиблого залишилася мама.

Львівська міська рада просить львів’ян та гостей міста утриматися завтра від гучних святкувань, особливо під час проведення поминальних богослужінь та чину похорону.

Вічная пам'ять Андрієві Іванишину. Щирі співчуття мамі.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.