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Василь Симоненко, український журналіст, поет-шістдесятник

У Німеччині помер колишній "бухгалтер" Освенціма Оскар Гренінг

13 березня, 2018 - 09:32
Фото www.anews.com

У Німеччині помер Оскар Гренінг, який під час Другої світової війни був так званим "бухгалтером" концентраційного табору в Освенцімі (Польща), передає "РБК-Україна" із посиланням на Spiegel Online з посиланням на прокуратуру Ганновера.

Повідомляється, що Гренінг помер на 97-му році життя ще в минулу п'ятницю. Інформацію про смерть підтвердив його адвокат.

Нагадаємо, в липні 2015 року Гренінга засудили до чотирьох років позбавлення волі за причетність до вбивства понад 300 тис. осіб у концтаборі в Освенцімі, хоча він і не брав безпосередньої участі у вбивствах. На суді він визнав, що розпоряджався фінансами та цінними речами євреїв, які перебували в таборі. Суд визнав його винним у пособництві роботі націонал-соціалістичного механізму масових вбивств.

В кінці грудня 2017 року Конституційний суд Німеччини після відхилення всіх апеляцій Гренінга постановив, що він повинен відбувати вирок у в'язниці.

Джерело: День

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