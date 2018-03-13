У Польщі розпочався дводенний економічний форум "Європа-Україна"

В Ясєнці недалеко від польського міста Жешува сьогодні, 13 березня, розпочався дводенний економічний форум "Європа-Україна", на якому відбудуться дискусії про економіку та політику в Польщі, Європі та країнах за східним кордоном Євросоюзу. Про це повідомляє "Радіо Польща".

Один з організаторів заходу Яцек Ключковський з Інституту східноєвропейських досліджень розповів, що учасники форуму обговорюватимуть, перш за все, майбутнє Європи і України.

"У минулому році Україна завершила всі процедури, пов'язані з угодою про асоціацію, як торговельної, так і політичної частини. І тут потрібна конкретика, про яку ми будемо говорити в економічному, соціальному і міжнародному політичному контексті", - повідомив він

За словами Ключковського, великий інтерес учасників викликають нові умови торгівлі і економічного співробітництва з Україною після вступу в силу договору про вільну торгівлю з Європейським союзом.

В рамках форуму "Європа-Україна" відбудеться понад 40 дискусій. Супутнім заходом є виставка-ярмарок, на якій свою продукцію представлять 70 суб'єктів з Польщі, України, Угорщини та Румунії.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, МЗС Польщі заявляли, що в польско-українських відносинах немає кризи.