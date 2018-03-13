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У Туреччині автобус врізався у вантажівку: 13 загиблих

13 березня, 2018 - 12:33
Фото: apnews.com

У Туреччині пасажирський автобус врізався у вантажівку і спалахнув, у результаті загинули щонайменше 13 осіб.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на державне інформагенство Туреччини.

«Пасажирський автобус спалахнув після зіткнення з вантажівкою, у результаті загинули щонайменше 13 осіб», - йдеться у повідомленні.

Також кілька осіб зазнали поранень і були доправлені в лікарню.

Аварія сталася у вівторок на шосе в центральній турецькій провінції Чорум: автобус врізався у вантажівку, яка зупинилася на узбіччі.

Українці в аварії не постраждали, повідомив у Twitter Департамент консульської служби МЗС.

"Консул повідомляє, що українців не було серед пасажирів автобуса, що 13.03.18 потрапив у ДТП на півночі Туреччини", - йдеться у повідомленні.

 

Консул повідомляє, що українців не було серед пасажирів автобуса, що 13.03.18 потрапив у ДТП на півночі Туреччини. pic.twitter.com/1691s3mjEQ

— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 13 марта 2018 г.

Джерело: День

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