У Туреччині автобус врізався у вантажівку: 13 загиблих

У Туреччині пасажирський автобус врізався у вантажівку і спалахнув, у результаті загинули щонайменше 13 осіб.
Про це повідомляє Associated Press із посиланням на державне інформагенство Туреччини.
«Пасажирський автобус спалахнув після зіткнення з вантажівкою, у результаті загинули щонайменше 13 осіб», - йдеться у повідомленні.
Також кілька осіб зазнали поранень і були доправлені в лікарню.
Аварія сталася у вівторок на шосе в центральній турецькій провінції Чорум: автобус врізався у вантажівку, яка зупинилася на узбіччі.
Українці в аварії не постраждали, повідомив у Twitter Департамент консульської служби МЗС.
"Консул повідомляє, що українців не було серед пасажирів автобуса, що 13.03.18 потрапив у ДТП на півночі Туреччини", - йдеться у повідомленні.
Консул повідомляє, що українців не було серед пасажирів автобуса, що 13.03.18 потрапив у ДТП на півночі Туреччини. pic.twitter.com/1691s3mjEQ
— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 13 марта 2018 г.