У Туреччині парламент ухвалив спірний закон про вибори

Парламент Туреччини сьогодні, 13 березня,ухвалив спірний закон, який регламентує виборчі норми виборів у країні. Про це повідомляє Reuters, передає "Укрінформ".

"Парламент Туреччини у вівторок ухвалив закон, який регламентує виборчі норми", - говориться у повідомленні.

На думку опозиції, нові правила значно порушують безпеку виборів і ставлять під загрозу справедливість виборів у 2019 році.

Законодавство формально дає змогу створення виборчих альянсів, відкриваючи можливість об'єднання правлячої партії президента Ердогана з націоналістичною опозицією.