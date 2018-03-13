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Василь Симоненко, український журналіст, поет-шістдесятник

У Туреччині парламент ухвалив спірний закон про вибори

13 березня, 2018 - 10:15
Фото Reuters

Парламент Туреччини сьогодні, 13 березня,ухвалив спірний закон, який регламентує виборчі норми виборів у країні. Про це повідомляє Reuters, передає "Укрінформ".

"Парламент Туреччини у вівторок ухвалив закон, який регламентує виборчі норми", - говориться у повідомленні.

На думку опозиції, нові правила значно порушують безпеку виборів і ставлять під загрозу справедливість виборів у 2019 році.

Законодавство формально дає змогу створення виборчих альянсів, відкриваючи можливість об'єднання правлячої партії президента Ердогана з націоналістичною опозицією.

Джерело: Укрінформ

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