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Василь Симоненко, український журналіст, поет-шістдесятник

У Венесуелі за рік інфляція перевищила 231%

13 березня, 2018 - 10:03
Фото Reuters

Рівень накопиченої інфляції у Венесуелі за період з лютого 2017 року по лютий 2018 виріс на 6147 відсотків. Про це повідомляє Reuters з посиланням на комісію з фінансів національної асамблеї країни.

Згідно з доповіддю відомства, у лютому цього року рівень інфляції сягнув 80%, а з грудня 2017 року по лютий поточного перевищив 231%.

"Якщо така експоненційна швидкість росту цін збережеться, то приготуйтеся до інфляції в 131985% в 2018 році", - цитує Reuters економіста Анджела Альварадо.

Раніше повідомлялося, що інфляція в Венесуелі в річному вираженні за період з січня 2017 року по січень 2018-го склала 4068%.

Джерело: День

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