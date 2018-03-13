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Василь Симоненко, український журналіст, поет-шістдесятник

Україна готова допомогти Британії в розслідуванні отруєння Скрипаля, – Клімкін

13 березня, 2018 - 16:16
Фото з архіву "Дня"

Україна готова надати Великій Британії допомогу в розслідуванні справи про отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає "Інтерфакс-Україна".

"Велика Британія здійснює розслідування, безумовно, вона його доведе (до кінця). Вже нині відомо, що отруєння сталося за рахунок хімічних речовин, які розроблялися в Росії... Ми солідарні з Великою Британією, якщо буде потрібна наша допомога - експертна або інша, - ми її надаватимемо", - сказав міністр журналістам у Києві у вівторок, 13 березня.

Клімкін уточнив, що упевнений, що за цим стоїть Росія. "Якщо буде доведено - я упевнений, що буде, - що за цим стоїть Росія... Що може робити Росія? Лише залякувати. Світ вже Росію не боїться", - додав він.

Водночас Клімкін на своїй сторінці в мікроблозі Twitter у вівторок написав: "Сліди отруєння у Великій Британії ведуть в Росію. Якщо це буде доведено, то Росія в одній компанії з Північною Кореєю, Сирією та Іраком Саддама Хусейна, що також використовували хімічну зброю".

У свою чергу посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф подякувала Клімкіну за підтримку. "Я дуже вдячна міністру Павлу Клімкіну за підтримку та солідарність", - написала Гоф у своєму мікроблозі в соцмережі Twitter у вівторок.

Нагадаємо, 4 березня у британському містечку Солсбері була здійснена спроба вбивства 66-річного екс-працівника ГРУ Сергія Скрипаля та його 33-річної доньки Юлії. Вони були госпіталізовані, однак досі перебувають у стані коми. Крім них, постраждало ще понад 20 осіб.

Скотленд-Ярд офіційно оголосив, що вважає отруєння замахом на вбивство, вчиненим за допомогою нервово-паралітичної речовини.

Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що саме Росія "з високою ймовірністю" відповідальна за отруєння Скрипаля.

 

Джерело: День

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