Україна готова допомогти Британії в розслідуванні отруєння Скрипаля, – Клімкін

Україна готова надати Великій Британії допомогу в розслідуванні справи про отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає "Інтерфакс-Україна".

"Велика Британія здійснює розслідування, безумовно, вона його доведе (до кінця). Вже нині відомо, що отруєння сталося за рахунок хімічних речовин, які розроблялися в Росії... Ми солідарні з Великою Британією, якщо буде потрібна наша допомога - експертна або інша, - ми її надаватимемо", - сказав міністр журналістам у Києві у вівторок, 13 березня.

Клімкін уточнив, що упевнений, що за цим стоїть Росія. "Якщо буде доведено - я упевнений, що буде, - що за цим стоїть Росія... Що може робити Росія? Лише залякувати. Світ вже Росію не боїться", - додав він.

Водночас Клімкін на своїй сторінці в мікроблозі Twitter у вівторок написав: "Сліди отруєння у Великій Британії ведуть в Росію. Якщо це буде доведено, то Росія в одній компанії з Північною Кореєю, Сирією та Іраком Саддама Хусейна, що також використовували хімічну зброю".

Сліди отруєння у Великій Британії ведуть в Росію. Якщо це буде доведено, то Росія в одній компанії з Північною Кореєю, Сирією та Іраком Саддама Хуссейна, що також використовували хімічну зброю. Ми солідарні з нашими союзниками і готові працювати разом з ними. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 13, 2018

У свою чергу посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф подякувала Клімкіну за підтримку. "Я дуже вдячна міністру Павлу Клімкіну за підтримку та солідарність", - написала Гоф у своєму мікроблозі в соцмережі Twitter у вівторок.

Я дуже вдячна Міністру @PavloKlimkin за підтримку та солідарність. https://t.co/PxLzGdJCpu — Judith Gough (@JudithGoughFCO) March 13, 2018