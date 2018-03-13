Україна і Нідерланди підписали протокол щодо обміну податковою інформацією

Міністр фінансів України Олександр Данилюк і Державний секретар Міністерства фінансів Нідерландів Менно Снел у понеділок підписали протокол про внесення змін до Конвенції між Україною і Королівством Нідерландів про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і майно, йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства фінансів України.

"Укладення цього протоколу направлено на уникнення подвійного оподаткування доходів фізичних і юридичних осіб, які виникають на територіях обох країн. Це буде досягатися як шляхом поділу права оподаткування окремих видів доходів між Україною та Королівством Нідерландів в залежності від місця їх виникнення, так і шляхом обліку в податкових зобов'язаннях платника податків однієї держави сум податків, сплачених на території іншої держави", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні зазначають, що висновок протоколу створює сприятливі умови для інвесторів України і Нідерландів, стимулює ділову ініціативу підприємців, регулює питання міжнародного оподаткування доходів у двосторонніх стосунках між державами.

Також це дозволить запобігати ухиленню від сплати податків з одночасним зменшенням тиску на законослухняних платників податків, усунути податкову дискримінацію. Крім того, протокол дозволяє створити механізми поліпшення співпраці між податковими органами України та Нідерландів шляхом встановлення процедур взаємного узгодження спірних питань, забезпечити обмін податковою інформацією.

Протокол передбачає оподаткування дивідендів за ставкою 5% - якщо фактичним власником дивідендів є компанія, яка безпосередньо володіє принаймні 20% капіталу компанії, що сплачує дивіденди, і 15% - у всіх інших випадках (виключено положення про оподаткування дивідендів за ставкою 0%), збільшення розміру ставки оподаткування відсотків - з 2% до 5%, встановлення ставки оподаткування роялті на рівні 5% і 10% (виключено положення про оподаткування роялті за ставкою 0%) і нову редакцію статті з обміну інформацією, якою передбачається значне розширення можливостей сторін щодо обміну податковою інформацією.