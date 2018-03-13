Українські аграрії з початку року експортували 27,6 млн тонн зерна

Українські аграрії з початку 2017-2018 маркетингового року (липень 2017 - червень 2018) станом на 12 березня експортували 27,6 млн тонн зернових, повідомляє УНІАН з посиланням на прес-службу Міністерства аграрної політики і продовольства.

Зокрема, пшениці відправлено на експорт 13,4 млн тонн, ячменю - 4 млн тонн, жита - 18,2 тис. тонн, кукурудзи - 10,1 млн тонн.

Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 320,8 тис. тонн борошна, з яких 319,7 тис. тонн становить пшеничне борошно і 1,1 тис. тонн - інші види цього продукту.

Зазначимо, що аграрії України в 2016-2017 МР експортували 43,8 млн тонн зернових, що є рекордом за всю історію незалежності держави. При цьому виручка від експорту зернових збільшилася на 6% - до 6,4 млрд дол.

Попередній рекорд експорту зернових в Україні було зафіксовано в 2015-2016 МР на рівні 39,4 млн тонн. Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових і зернобобових культур в Україні в 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становив 61,3 млн тонн.