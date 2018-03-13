Українські легкоатлети стали переможцями Кубку Європи з метань

У португальському місті Лейрія відбувся фінальний день змагань Кубку Європи з метань серед молодіжних та дорослих легкоатлетів. Про це повідомляє прес-служба ФЛАУ.

У заключний, другий день змагань наш Микола Калюш виграв змагання з метання списа у групі В. При цьому атлет показав найкращий результат нинішнього сезону – 74,18 м.

Альона Шамотіна неодноразово входила до призової трійки Кубка Європи з метань у змаганнях серед молоді. Цього року вона виступала серед дорослих. З результатом 65,81 м українка стала дев’ятою з метання молота.

Вікторія Клочко завершила змагання з метання диска десятою з найкращим результатом сезону (53,48 м). Карина Чередниченко з результатом 48,80 м посіла п’яте місце з метання диска серед молоді.

Зазначимо, що у підсумку чоловіча збірна України серед дорослих посіла у загальному заліку перше місце – 4225 очок, обігнавши Іспанію на 17 балів. Також перше місце зайняла жіноча молодіжна команда України (3613 очок) – на 20 більше, ніж в Туреччини.

Додамо також, доросла жіноча національна команда посіла 3-й рядок, поступившись тільки німкеням і полячкам, а чоловіки в категорії U-23 зайняли другий щабель після Італії.