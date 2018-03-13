ВР повторно прийняла закон щодо стабілізації діяльності "Чорноморнафтогаза"

Верховна рада України повторно прийняла закон щодо стабілізації діяльності "Чорноморнафтогаза" з урахуванням пропозицій президента України.

Відповідний законопроект підтримали 230 нардепів, передає РБК-Україна.

Так, нардепи підтримали закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" у зв'язку з тимчасовою окупацією території України" з пропозиціями президента України вiд 26 червня 2017 року.

Нагадаємо, що Російська Федерація після анексії Криму навесні 2014 року незаконно захопила дві третини української території шельфу Чорного моря.