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Василь Симоненко, український журналіст, поет-шістдесятник

ВР повторно прийняла закон щодо стабілізації діяльності "Чорноморнафтогаза"

13 березня, 2018 - 18:40
Фото з архіву "Дня"

Верховна рада України повторно прийняла закон щодо стабілізації діяльності "Чорноморнафтогаза" з урахуванням пропозицій президента України.

Відповідний законопроект підтримали 230 нардепів, передає РБК-Україна.

Так, нардепи підтримали закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" у зв'язку з тимчасовою окупацією території України" з пропозиціями президента України вiд 26 червня 2017 року. 

Нагадаємо, що Російська Федерація після анексії Криму навесні 2014 року незаконно захопила дві третини української території шельфу Чорного моря.

Джерело: РБК-Україна

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