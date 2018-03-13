ЄП вимагає від 11 країн ЄС ратифікувати Стамбульську конвенцію

Депутати Європарламенту закликали 11 держав-членів ЄС, які не ратифікували Стамбульську конвенцію про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок, ухвалити цей документ, передає Європейська правда.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ЄП.

На сьогоднішній день Конвенцію Ради Європи не ратифікували Болгарія, яка зараз головує в ЄС, Хорватія, Чехія, Греція, Угорщина, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Словаччина та Велика Британія.

Під час дебатів більшість євродепутатів висловили жаль з приводу того, що ці країни не розглядають Конвенцію як найкращий доступний інструмент у справі боротьби проти насильства щодо жінок.

Вони наголосили, що небажання ратифікувати текст часто ґрунтується на неправильних уявленнях та оманливих аргументах щодо того, як слово "стать" використовується в Конвенції. Вони настійно закликали Єврокомісію та Раду ЄС прийняти конкретні заходи, щоб допомогти всім державам-членам ратифікувати текст якнайшвидше.