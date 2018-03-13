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ЄС оновив чорний список офшорів

13 березня, 2018 - 19:04
Фото з сайту loda.gov.ua

Три країни і території були виключені Радою Євросоюзу зі списку юрисдикцій ЄС, які не співпрацюють у сфері оподаткування, та ще три включені до цього переліку.

Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу євроінституції.

"13 березня 2018 року Рада видалила з цього списку Бахрейн, Маршаллові Острови і Сент-Люсію і додала Багамські Острови, Сент-Кіттс і Невіс та Віргінські острови США", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, у списку несумісних залишається 9 юрисдикцій: Американське Самоа, Багами, Гуам, Намібія, Палау, Самоа, Сент-Кітс і Невіс, Тринідад і Тобаго, а також Американські Віргінські острови.

Сьогоднішнє рішення було прийняте без обговорення на засіданні Ради ЄС з економічних та фінансових питань.

Чорний список ЄС покликаний сприяти сумлінному управлінню в сфері оподаткування в усьому світі, максимізуючи зусилля щодо запобігання ухиленню від сплати податків та податкового шахрайства. Він також містить рекомендації про кроки, які необхідно зробити для виключення зі списку.

Додамо, юрисдикціям, які залишилися у списку, Рада ЄС настійно рекомендує внести необхідні зміни. Адже їхнє податкове законодавство, політика і адміністративна практика призводять або можуть призвести до втрати доходів для держав-членів ЄС.

Джерело: УНН

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