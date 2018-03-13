ЄС продовжив індивідуальні санкції проти окупантів України

ЄС оприлюднив рішення про продовження індивідуальних санкції за підрив і загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Рішення опубліковане в Офіційному журналі ЄС 13 березня.

"Це рішення набуває чинності на наступний день після публікації в Офіційному журналі Європейського союзу" - йдеться у рішенні.

Санкції продовжені на шість місяців до 15 вересня 2018 року.

"Обмежувальні заходи складаються з замороження рахунків і заборони на в’їзд. Вони застосовуються до 150 осіб та 38 компаній", - йдеться у повідомленні.

"Оцінка ситуації не виправдовує зміну режиму санкцій. Відповідна інформація та пояснення причин внесення до переліку цих осіб та організацій були оновлені у міру необхідності", - пояснили у Раді ЄС.

Нагадаємо, Рада Європейського союзу (ЄС) схвалила рішення про продовження на півроку санкцій проти Російської Федерації (РФ) за дії, що підривають територіальну цілісність України, зокрема - окупацію Криму в понеділок, 12 березня.