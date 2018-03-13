Євросоюз оновив чорний список "податкових гаваней"

Євросоюз оновив перелік країн та територій, влада яких не співпрацює належним чином у питанні уникнення від оподаткування та протидії відмиванню грошей. Нині цей перелік ЄС включає дев’ять податкових юрисдикцій. Відповідне рішення ухвалила у вівторок Рада ЄС з фінансово-економічних питань, повідомляє "Укрінформ".

"Рада ЄС вилучила з переліку Бахрейн, Маршалові острови і Сент-Люсію та додала Багами, Сент-Кітс і Невіс, а також Американські Віргінські острови", - йдеться у рішенні.

Як наголошується, політика ЄС спрямована на утвердження ефективного урядування у сфері оподаткування по всьому світі, а також на зміцнення зусиль у протидії уникненню від оподаткування та боротьбу із шахрайством у цій сфері.

Відтак, на сьогодні у переліку "податкових раїв" ЄС нині перебувають дев’ять країн та територій (юрисдикцій): Американське Самоа, Багами, Гуам, Намібія, Палау, Самоа, Сент-Кітс і Невіс, Тринідад і Тобаго, а також Американські Віргінські острови.

Як повідомлялося, Європейська комісія відкриває Центр інформації про фальсифікації та якість продуктів харчування, відповідаючи на побоювання споживачів щодо якості продуктів та шахрайські практики.