Збірна України з біатлону не братиме участі в 9-му етапі Кубка світу в РФ, - Жданов

Збірна України з біатлону не братиме участі в дев'ятому етапі Кубка світу в Тюмені (Російська Федерація). Про це сьогодні, 13 березня, повідомив міністр молоді та спорту Ігор Жданов на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні мав зустріч із президентом Федерації біатлону України Володимиром Бринзаком. Обговорювали ситуацію, яка склалася навколо проведення останнього етапу Кубку світу з біатлону. Держава не має права втручатися у діяльність спортивних федерацій, як окремих громадських організацій. Але всі правила мають виключення. Бо йдеться про країну-агресора, країну, яка систематично нехтує міжнародним законодавством, в тому числі у сфері спорту, не дотримується антидопінгових правил. Було прийнято спільне рішення - збірна України не буде брати участь у дев`ятому етапі Кубку світу у Тюмені. ", - написав він.

Нагадаємо, перед тим сьогодні Жданов закликав Федерацію біатлону України бойкотувати етап Кубку світу з біатлону у Росії. Також міністр повідомив, що Україна закликає всі міжнародні федерації не призначати міжнародних спортивних змагань на території держави-агресора.