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Василь Симоненко, український журналіст, поет-шістдесятник

Жданов закликав українських біатлоністів бойкотувати змагання у РФ

13 березня, 2018 - 11:09
Фото з архіву "Дня"

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов закликав Федерацію біатлону України бойкотувати етап Кубку світу з біатлону у Росії. Про це у вівторок, 13 березня, міністр написав на своїй сторінці у Facebook.

"Федерації біатлону США, Канади та Чехії заявили про бойкот етапу Кубка світу у Росії, Тюмені. Переконаний, що і наша біатлонна спільнота повинна стати учасником цієї акції. Це позиція, як міністра та громадянина - я за бойкот", - заявив Жданов.

Також міністр повідомив, що Україна закликає всі міжнародні федерації не призначати міжнародних спортивних змагань на території держави-агресора.

"Також хотів би поінформувати, що ми звертаємося до всіх міжнародних федерацій з проханням - не призначати міжнародних спортивних змагань на території держави-агресора та злісного порушника Всесвітнього антидопінгового кодексу", - зазначив він.

Джерело: День

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