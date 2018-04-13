21-річному солдату з Тернопільщини вручили чотири відзнаки

21-річний солдат Тернопільської артилерійської бригади отримав чотири нагороди за проявлений героїзм

У Тернополі чотирма відзнаками нагородили 21-річного військовослужбовця Тернопільської окремої артилерійської бригади оперативного командування «Захід» Ростислава Мишку. За прояв героїзму та відваги солдату вручили державну нагороду "Захиснику Вітчизни", а також "Знак пошани", "Учасник АТО" і нагрудний знак «Учасник бойових дій».

Ростислав Мишка у 2015 році вступив до лав Збройних сил України. 18-річний юнак міг піти на строкову службу, не служити в зоні бойових дій. Але як тільки став повнолітнім, не чекаючи на повістку, вирішив зі зброєю у руках захищати територіальну цілісність країни і вести військову службу на сході, де велися запеклі бої.

«Я хотів служити саме в зоні проведення антитерористичної операції. Казав, якщо в зону АТО не відправлять, контракт не буду підписувати. Це був свідомий вибір», - розповідає Ростислав.

У 2016 році військовослужбовець отримав поранення в шию під час чергування на спостережному пункті у Луганській області, поблизу села Жолобок. У приладі нічного бачення військовослужбовець помітив дві ворожі групи, які під прикриттям щільного вогню з гранатометів і ВОПів здійснили спробу зайняти спостережний пункт Збройних сил України. Зав’язався бій. Ростислав зі спостережного посту надавав інформацію вогневим засобам про ціль, паралельно вів вогонь зі стрілецької зброї.

«Ворожа група не давала нам спокою. Десь ввечері почався бій, близько десятої години мене поранили», - згадує Ростислав.

Військовослужбовець тривалий час проходив лікування. «Після поранення пройшов реабілітацію і повернувся назад в зону проведення антитерористичної операції», - розповідає тимчасово виконувач обов’язків командира військової частини А3215, полковник Олександр Машковський.

Ростислав відмовився покидати своїх бойових побратимів навіть після наказу Міністра оборони України про вихід із зони АТО, кому ще немає 20 років. Військовослужбовець написав рапорт, щоб його залишили у підрозділі. Відтак продовжив службу на сході.

«Ростислав надійний побратим. Не раз з ним заступали на чергування, разом ділили солдатську їжу. На військовій службі дуже важливо відчувати, що біля тебе є людина, яка постійно підтримує і якій можна довіряти. Це проявлялося у всьому», - розповідає військовослужбовець Тернопільської артилерійської бригади Роман.

На даний час трирічний контракт військовослужбовця Тернопільської окремої артилерійської бригади Ростислава Мишки закінчується, він повертається додому, у Теребовлянський район.

- Ростислав один із найкращих військовослужбовців. Будемо чекати, що він відпочине вдома і прийде до нас знову підписувати контракт», - каже Олександр Машковський.

Тамта ҐУҐУШВІЛІ, фото автора