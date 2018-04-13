Білий дім готує "темники" для підриву довіри до генеральної прокуратури США, - ЗМІ

Білий дім готує "темники", покликані підірвати довіру до заступника генерального прокурора США Рода Розенштейна, який наглядає за розслідуванням спецпрокурора у "російській справі" Роберта Мюллера.

Про це з посиланням на джерела, знайомі з планом, повідомив телеканал CNN.

План закликає союзників президента США Дональда Трампа виставити Розенштейна як занадто суперечливу фігуру, щоб об'єктивно спостерігати за розслідуванням "російської справи".

План все ще перебуває на стадії розробки, кажуть люди, знайомі з його підготовкою. Білий дім і міністерство юстиції відмовилися від коментарів.

Уже кілька союзників Трампа по телебаченню і в публічних виступах за останні кілька днів закликали до звільнення Розенштейна, але не всі вони зробили це на прохання Білого дому, пише видання.

Нагадаємо, поняття "темники" з'явилось у 2001—2004 роках в Україні, коли урядом застосовувалась закрита директива керівництву українських ЗМІ, яка містила детальні інструкції щодо того, яким чином треба висвітлювати в новинах політичні події в Україні.

Назва "темник" походить від початкової назви цього документу, "Теми тижня", розробленого на початку 2000-их в Росії тамтешніми політтехнологами.

Важливо зазначити, що темники не є рекомендаціями, вони мають набагато більше спільного із наказами.