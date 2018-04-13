Данія дозволить будівництво Nord Stream 2, якщо РФ продовжить транзит газу через Україну

Данія вирішила пов'язати дозвіл на будівництво газопроводу Nord Stream 2 з гарантіями Росії на продовження транзиту газу до Європи через Україну.

Про це повідомляє DW.

"У зв'язку з цим українське питання має вирішальне значення", - заявив прем'єр-міністр Данії Ларс Люкке Расмуссен у Берліні після зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Расмуссен нагадав, що уряд Данії ще не дав згоди на будівництво газопроводу у винятковій економічній зоні країни. Данські закони вимагають, щоб уряд, приймаючи рішення, "враховував геополітичні рамкові умови". Цей аспект наразі вивчає міністерство закордонних справ Данії.

Зрозуміло, що у випадку з Nord Stream 2 йдеться не лише про комерційний проект, але і про політику, сказав данський прем'єр. Його будівництво стосується не лише Данії, тому, за словами Расмуссена, він радий, що канцлер Меркель 10 квітня зробила недвозначну заяву щодо цієї теми.

У понеділок за підсумками зустрічі з українським президентом Петром Порошенком Меркель, відповідаючи на запитання DW, заявила, що реалізація проекту газопроводу Nord Stream 2 можлива лише за умови, що Україна продовжить грати роль країни-транзитера при постачаннях російського газу до Європи. За її словами, при оцінці проекту необхідно враховувати і "політичні фактори".

Компанія Nord Stream 2, засновником і єдиним акціонером якої є Газпром, має намір завершити будівництво газопроводу до кінця 2019 року. Він має з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд. Протяжність Nord Stream 2 з пропускною спроможністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік повинна становити 1220 кілометрів.

Газопровід проходитиме територією Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини. Проти проекту активно виступають країни Балтії, Польща та Україна, серйозні питання залишаються і у Єврокомісії.

Нагадаємо, Ангела Меркель під час спільного брифінгу з президентом України Петром Порошенком заявила, що Україна не повинна втратити статус транзитера при реалізації проекту Nord Stream 2, частина газу має транспортуватися її територією.

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