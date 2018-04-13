Ніщо так не сприяє процвітанню, могутності і щастю нації, як освіта.
Томас Джефферсон, видатний політичний діяч, дипломат і філософ, 3-й президент США, автор американської Конституції

Досвід України в протидії російським загрозам є дуже цінним для НАТО, - Геттемюллер

13 квітня, 2018 - 12:46
Фото: openukraine.org

Багаторічний досвід України в протидії гібридним загрозам з боку Росії є дуже цінним для НАТО. Про це заявила Роуз Геттемюллер, заступник генерального секретаря НАТО під час 11-го Київського безпекового форуму.

«Я хотіла б сказати наскільки НАТО очікує щоб повчитися вашого досвіду, ми були дуже раді що минулого року було сформовано спільну платформу України і НАТО щодо протидії гібридним загрозам. Це важливий елемент того, як НАТО могло б в вас повчитися», - зазначила Геттемюллер.

Вона підкреслила, що гібридні загрози сьогодні виникають по всьому світу, включаючи країни ЄС. І саме тому важлива взаємодія в кризовому менеджменті, енергетичній безпеці, протидії інформаційним провокаціям.

Заступник генсека НАТО також додала, що в НАТО очікують від України включення всіх базових демократичних принципів в остаточну редакцію законопроекту про національну безпеку.

Джерело: День

Більше новин

Волонтери представили інтерактивну базу даних російської агресії проти України, Грузії та Сирії
Ескалація на сході України пов'язана з тиском на РФ щодо ситуації у Сирії, - МЗС
Україна захищає південно-східний фланг НАТО та західного світу, - Каробліс
На наступному тижні Україна продовжить санкції проти РФ
У НАТО закликали Україну врахувати рекомендації до закону "Про національну безпеку"
За минулу добу бойовики 66 разів обстріляли позиції АТО, 1 український воїн загинув

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 