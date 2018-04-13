Досвід України в протидії російським загрозам є дуже цінним для НАТО, - Геттемюллер

Багаторічний досвід України в протидії гібридним загрозам з боку Росії є дуже цінним для НАТО. Про це заявила Роуз Геттемюллер, заступник генерального секретаря НАТО під час 11-го Київського безпекового форуму.

«Я хотіла б сказати наскільки НАТО очікує щоб повчитися вашого досвіду, ми були дуже раді що минулого року було сформовано спільну платформу України і НАТО щодо протидії гібридним загрозам. Це важливий елемент того, як НАТО могло б в вас повчитися», - зазначила Геттемюллер.

Вона підкреслила, що гібридні загрози сьогодні виникають по всьому світу, включаючи країни ЄС. І саме тому важлива взаємодія в кризовому менеджменті, енергетичній безпеці, протидії інформаційним провокаціям.

Заступник генсека НАТО також додала, що в НАТО очікують від України включення всіх базових демократичних принципів в остаточну редакцію законопроекту про національну безпеку.