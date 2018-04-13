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Ескалація на сході України пов'язана з тиском на РФ щодо ситуації у Сирії, - МЗС

13 квітня, 2018 - 13:57
Фото Миколи Тимченко, "День"

Росія посилює ескалацію на сході України на тлі збільшення тиску на неї з приводу подій у Сирії.

Про це написала речник Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца на своїй сторінці у Twitter.

"Росія посилює ескалацію в Україні на тлі збільшення тиску щодо Сирії - 66 атак, 1 військовий поранений, 1 убитий. Світла пам'ять", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили ігнорувати режим повного припинення вогню. Агресор здійснив 66 обстрілів позицій українських захисників.

На жаль, унаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув. Ще один воїн – отримав поранення. 

 

Джерело: День

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