Ескалація на сході України пов'язана з тиском на РФ щодо ситуації у Сирії, - МЗС

Росія посилює ескалацію на сході України на тлі збільшення тиску на неї з приводу подій у Сирії.

Про це написала речник Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца на своїй сторінці у Twitter.

"Росія посилює ескалацію в Україні на тлі збільшення тиску щодо Сирії - 66 атак, 1 військовий поранений, 1 убитий. Світла пам'ять", - йдеться у повідомленні.

Russia escalates more in Ukraine as it is pressed more over Syria - 66 attacks in Donbas, 1 UA KIA, 1 WIA. RIP pic.twitter.com/pLK3osVcPz

— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 13 апреля 2018 г.