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Формат АТО буде переведено на операцію Об'єднаних сил 30 квітня, - Порошенко

13 квітня, 2018 - 19:24
Фото Reuters

Переведення формату Антитерористичної операції в операцію Об’єднаних сил на Донбасі відбудеться 30 квітня. Про це у п'ятницю, 13 квітня, заявив президент України Петро Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам, передає УНН.

"Я думаю, що не через місяць, а воно має змінитися, розкрию таємницю, 30 квітня. Тобто, через 17 днів", - сказав глава держав.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що формат проведення Антитерористиної операції на Сході України буде завершений у травні цього року і відбудеться перехід на новий формат – операції Об’єднаних сил. Антитерористична операція наразі йде паралельно з операцією Об'єднаних сил.

Нагадаємо, президент призначив командувачем Об'єднаних сил Сергія Наєва

Джерело: УНН

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