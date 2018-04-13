Греція не братиме участі у військових діях в Сирії, - Ципрас

Збройні сили Греції не братимуть участі у можливій військовій операції в Сирії. Про це прем’єр Греції Алексіс Ципрас заявив під час телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном, з посиланням на джерела повідомляє газета Kathimerini, передає "ЄП".

Як зазначається, лідери обговорили останні події в Сирії. Грецький прем’єр засудив використання хімічної зброї і наголосив на необхідності зусиль ЄС задля забезпечення мирного врегулювання ситуації.

Нагадаємо, перед тим французький президент Еммануель Макрон заявив, що Франція має докази того, що режим Башара Асада використовував хімічну зброю у Сирії проти цивільного населення.

Як повідомлялося, після інформації про те, що РФ застерігла Вашингтон від будь-яких військових операцій в Сирії у відповідь на застосування хімічної зброї, президент США Дональд Трамп оголосив про ракетний удар по Сирії. Наразі у Сирії проходить евакуація аеропортів та авіабаз через загрозу повітряного удару США.

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей вирішила готувати країну до спільної наступальної операції на позиції сирійського президента Башара Асада після того, як в місті Дума була застосована хімічна зброя. Втім, згодом Мей відмовилася від реагування на хіматаку в Сирії, оскільки на місце події в Думу готуються виїхати іспектори з Організації по забороні хімічної зброї. Тереза Мей сказала президенту США Дональду Трампу, що їй потрібно більше доказів провини режиму Башара Асада в хімічній атаці в Сирії.

Зауважимо, що перед тим Канада, Німеччина та Нідерланди заявили, що не братимуть участі у можливій військовій операції у Сирії через використання місцевим урядом хімічної зброї проти цивільного населення.