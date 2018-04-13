Куратор санкцій при Мінфіні США йде у відставку

Директор управління з контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США Джон Сміт на початку травня залишить свою посаду. Про це повідомила прес-служба відомства.

Зазначений підрозділ займається питаннями фінансової розвідки, а також плануванням і застосуванням економічних санкцій. Сміт пропрацював в OFAC 11 років. З них три роки очолював департамент. Координував введення обмежувальних заходів проти РФ, КНДР, Сирії та інших країн.

Міністр фінансів США Стівен Мнучин подякував Сміта за багаторічну роботу. "Він грав важливу роль у спробах відповісти на виклики сучасної зовнішньої політики", – зазначив глава відомства.

Причини відставки Сміта не зазначаються.