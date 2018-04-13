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Киянин намагався переслати по пошті до Гонконгу 24 кг одногривневих купюр

13 квітня, 2018 - 14:21

Киянин намагався переслати в міжнародному поштовому відправленні до Гонконгу 24 кг купюр по одній гривні. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві.

За документами, зазначене відправлення мало містити поліграфічні друкарські вироби вагою понад 24 кг. По факту, під час митного огляду, митники виявили валюту України в купюрах номіналом 1 гривня, всього 36 тисяч банкнот. Всі гроші знаходились в банківських пачках по 100 купюр.

У ДФС зазначають, що Всесвітньою поштовою конвенцією заборонено пересилання в міжнародних поштових відправленнях грошових коштів без оголошеної цінності, українське законодавство так само дозволяє пересилати фізичним особам готівку за межі України в міжнародних поштових відправленнях лише з оголошеною цінністю, але у сумі, що не перевищує в еквіваленті 300 євро.

ДФС склала протокол про порушення митних правил за ознаками порушень, передбачених статтею 473 Митного кодексу України.

Наразі гроші вилучені за цим протоколом. Матеріали справи будуть скеровані до суду.

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