Міжнародна Букерівська премія: У фіналісти потрапила письменниця з українським корінням

У Лондоні оголосили фіналістів Міжнародної Букерівської премії (Man Booker International Prize). Серед них - Ольга Токарчук, польська письменниця, яка народилася в родині вихідців з України. Про це повідомляє "Главком".

"Шорт-лист претендентів на літературну нагороду опубліковано на сайті премії. До списку потрапили автори з Польщі, Франції, Південної Кореї, Угорщини, Іспанії та Іраку", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, зокрема, фіналістами цього року стали:

Віржіні Депант (Франція), переклад Френк Уїнн, «Вернон Субутекс 1» (Vernon Subutex 1);

Хан Ган (Південна Корея), пер. Дебора Сміт, «Біла книга» (The White Book);

Ласло Краснахоркаї (Угорщина), пер. Джон Баткі, Оттільє Мульцет і Джордж Штіртс, «Світ триває» (The World Goes On);

Антоніо Муньос Моліна (Іспанія), пер. Каміло А. Рамірес, «Як згасаюча тінь» (Like a Fading Shadow);

Ахмед Саадаві (Ірак), пер. Джонатан Райт, «Франкенштейн у Багдаді» (Frankenstein in Baghdad);

Ольга Токарчук (Польща), пер. Дженніфер Крофт, «Польоти» (Flights).

Ольга Токарчук народилася в польському Сулехові у родині вихідців з України. Навчалась у Варшавському університеті. Вона є співорганізаторкою Фестивалю оповідання, під час якого автори коротких літературних форм з Польщі та закордону представляють свої твори. З 2008 року веде заняття із творчого писання в Опольському університеті. Член партії «Зелені 2004», а також член редколегії щоквартального журналу «Політична критика».

Ім'я лауреата буде оголошено 22 травня в Лондоні. Розмір грошової винагороди - 50 тисяч фунтів стерлінгів. Цю суму автор і перекладач книги поділять між собою.

Букерівська премія (офіційна назва премії — англ. The Man Booker Prize) — найпрестижніша літературна нагорода, що з 1969 року щорічно вручається у Великій Британії. За 40 років Букерівська премія стала провідною в галузі літератури.