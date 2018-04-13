Могеріні поїде на Західні Балкани говорити про розширення ЄС

Високий представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні наступного тижня відвідає країни Західних Балкан. Про це йдеться у повідомленні на сайті Служби зовнішніх дій ЄС, передає "ЄП".

Могеріні 17-19 квітня відвідає Албанію, Македонію, Чорногорію та Сербію. Візит відбудеться після обговорення питання Західних Балкан на засіданні Ради ЄС у закордонних справ 16 квітня в Люксембурзі та прийняття пакету розширення, який буде представлений у Страсбурзі 17 квітня.

Також відзначається, що візит відбудеться за місяць до саміту Європейського Союзу та Західних Балкан у Софії 17 травня.

"Західні Балкани є Європою, і вони будуть частиною майбутнього Європейського Союзу, міцнішого, стабільного і об'єднаного Союзу. Це питання спільних інтересів та спільна відповідальність з країнами регіону на користь всіх наших громадян. Це момент, коли потрібно досягти позитивних змін, щоб зробити незворотний і трансформований прогрес у напрямку до ЄС", - сказала Могеріні.

Нагадаємо, 6 лютого Єврокомісія схвалила довгоочікувану стратегію щодо Західних Балкан, спрямовану на те, щоб надати нового імпульсу інтеграції в ЄС і прискорити домашню роботу, яку повинні виконати шість країн для вступу в блок.

У стратегії йдеться про те, що до 2025 року ЄС "може бути більшим за 27 держав", "але динаміка руху держав Західних Балкан на їх шляху до ЄС залежатиме від їхніх власних заслуг, їхньої швидкості та від конкретних досягнутих ними результатів".

З балканських країн кандидатами на вступ до ЄС є Албанія, Македонія, Сербія і Чорногорія, причому з Сербією (з 2014 року) і Чорногорією (з 2012 року) вже йдуть переговори про вступ.

Боснія і Герцеговина чекає надання їй статусу кандидата з лютого 2016 року.