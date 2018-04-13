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Молдова забезпечить відпочинок 150 дітей зі східної України у літніх таборах

13 квітня, 2018 - 11:50
Фото: travel.com

Республіка Молдова надасть 150 місць у літніх таборах для відпочинку та реабілітації дітей зі східних областей України.

Про це повідомляє прес-служба уряду Молдови за підсумками зустрічі в Києві молдавського прем'єр-міністра Павла Філіппа з головою уряду України Володимиром Гройсманом на офіційному сайті.

«Уряд Молдови надасть 150 путівок у літні табори відпочинку для дітей зі східних областей України. Можливо, наша допомога не така істотна, але вона символічна і свідчить про близькі взаємовідносини між нашими державами», - наголосив Філіпп.

Крім того, голови урядів двох країн обговорили порядок денний двосторонніх відносин, а також хід реалізації «дорожньої карти» розвитку молдавсько-українських відносин.

Прем'єр Молдови запросив Гройсмана в Кишинів для участі в червневому саміті ГУАМ (Організація за демократію та економічний розвиток).

Відзначимо, що прем'єр-міністр Павло Філіп сьогодні зустрівся зі своїм українським колегою Володимиром Гройсманом в рамках Київського безпекового форуму. Офіційні особи обговорили актуальні питання спільного порядку денного з упором на досягненні цілей дорожньої карти для розвитку молдавсько-українського співробітництва.

Джерело: День

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