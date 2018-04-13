Монетний двір почав карбувати нові обігові монети, - НБУ

Монетний двір вже розпочав карбування нових обігових монет. Про це у п'ятницю, 13 квітня, повідомили в прес-службі Національного банку України.

"Монетний двір карбує нові обігові монети", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нові обігові монети номінальною вартістю 1 та 2 гривні вводитимуться в обіг 27 квітня 2018 року. З часом вони замінять банкноти відповідних номіналів, які зараз перебувають в обігу.

Українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами відповідних номіналів необмежений час - доки монети поступово не замінять в обігу банкноти. Тобто паперові гроші номіналами 1 і 2 гривні перебуватимуть в обігу паралельно з металевими до останньої паперової гривні.

Вилучати з обігу банкноти номіналом 1 та 2 гривні Нацбанк не буде, але припинить їх друкувати та поповнювати ними грошовий обіг.

З урахуванням строку служби монет заміна банкнот низьких номіналів на монети дасть змогу заощадити державі близько 1 млрд гривень. Тривалість життя монет становить близько 20 років у той час як банкноти номіналами 1 та 2 гривні можуть перебувати в обігу незначний проміжок часу - близько 1,5 року.

Нові обігові монети матимуть сріблястий колір, будуть невеликими, легкими та зручними для розрахунків. За кольором і розміром нові монети помітно відрізнятимуться від монет інших номіналів, що допоможе населенню легко визначити номінал.

Нові монети номіналом 1 та 2 гривні виготовляються зі сталі з гальванічним покриттям, що дає можливість знизити собівартість монет, вона є нижчою за їх номінал.

Монетний двір планує відкарбувати у цьому році близько 140 млн монет номіналом 1 гривня та 145 млн монет номіналом 2 гривні.

Дизайн монет "успадкував" портрети тих видатних українських особистостей, які зображені на відповідних банкнотах. На реверсі монети номіналом 1 гривня зображено портрет князя Володимира Великого, 2 гривні - князя Ярослава Мудрого.

Нагадаємо, раніше у березні керівництво Національного банку України презентувало нові обігові монети номінальною вартістю 1, 2, 5 та 10 гривень. Ці монети з часом замінять банкноти відповідних номіналів, що зараз перебувають в обігу. Уводитися в обіг нові обігові монети будуть поетапно.