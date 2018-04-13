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На кордоні сектора Газа почалися сутички: 112 постраждалих

13 квітня, 2018 - 16:53
Фото USNews.com

На кордоні сектора Газа з підконтрольную Ізраїлю територією знову почалися зіткнення, на даний момент відомо про 112 постраждалих палестинців. Про це з посиланням на чиновників Гази повідомляє The Washington Post, передає "РБК-Україна".

Повідомляється, що сьогодні на кордоні сектора Газа поновилися зіткнення між палестинцями та ізраїльською армією. За даними міністерства охорони здоров'я Гази, на даний момент відомо про 112 постраждалих учасників протесту, який проходить на схід від Хан-Юніса. Серед потерпілих десять медиків. Також повідомляється, що один з потерпілих після поранення в голову знаходиться в критичному стані.

За даними The Times of Israel, демонстранти кинули вибуховий пристрій і пляшки із запальною сумішшю у військових. У той же час місцеві ЗМІ розповсюдили інформацію про спробу прориву розділового забору, однак офіційні представники армії Ізраїлю спростували ці дані.

Раніше Міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомило, що палестинський ісламістський рух "ХАМАС" готує чергові антиізраїльські акції.

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