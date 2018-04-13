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На одеському пляжі загорівся ресторан

13 квітня, 2018 - 13:06
Фото: dumskaya.net

В Одесі в районі 13-ї станції Великого Фонтану горить ресторан "Пісок", розташований на пляжі, повідомляє "Думская".

За інформацією патрульної поліції міста, займання почалося об 11-й, на місце вже прибули рятувальники. Вони намагаються дістатися до приміщення, що палає. Вогонь також гасять співробітники ресторану, беручи воду за допомогою насосу просто з моря.

Як зазначає видання, вогонь перекидається на розташовану поруч човнову станцію. Рятувальники вже розпочали гасіння та намагаються також врятувати човни.

Станом на 12:36, пожежу вдалося локалізувати. З території закладу винесли близько десятка газових балонів.

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