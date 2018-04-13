Ніщо так не сприяє процвітанню, могутності і щастю нації, як освіта.
Томас Джефферсон, видатний політичний діяч, дипломат і філософ, 3-й президент США, автор американської Конституції

Назвали переможців міжнародного фотоконкурсу World Press

13 квітня, 2018 - 10:04
Фото Reuters

Названі переможці престижного міжнародного фотоконкурсу World Press Photo 2018, повідомив оргкомітет премії.

Нагорода дісталася венесуельському фотографу Рональдо Шемідту, який зловив момент, коли одного з протестувальників проти президента Ніколаса Мадуро було охоплено вогнем після зіткнень із поліцією.

Серед тисяч знімків цього року вперше був обраний шорт-лист з шести претендентів на головну нагороду "Фото року". Кращими кадри стали ті, що зображують наслідки конфліктів у гарячих точках або дій терористів.

Минулого року в головній категорії "Фото року" переможцем став фотограф агентства Associated Press Бурхан Озбиличі — нагороду він отримав за знімок, зроблений безпосередньо після вбивства російського посла в Туреччині Андрія Карлова.

Джерело: 112 Україна

Більше новин

Facebook платитиме користувачам за інформацію про витік даних
Freedom House: Україна погіршила показники розвитку демократії
Twitter з 2015 року закрив понад 1,2 млн акаунтів через терористичний контент
Facebook посилює контроль над політичною рекламою
Reuters опублікувало схему перекидання у Сирію російських найманців
Кліп українського гурту переміг у американському конкурсі Los Angeles Film Awards

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 