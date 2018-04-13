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Німеччина обіцяє підтримувати тиск на РФ через хіматаку в Сирії

13 квітня, 2018 - 17:13
Фото EPA

Німецький уряд заявив, що зробить усе можливе для підтримки політичного тиску на РФ у зв'язку із ситуацією із імовірним застосуванням хімічної зброї у Сирії, заявив у п'ятницю, 13 квітня, представник уряду Штеффен Зайберт, повідомляє Reuters.

Він заявив, що існують "серйозні докази", які вказують на використання такої зброї в порушення міжнародного права, і сказав, що Німеччина залишається в тісному контакті із Сполученими Штатами Америки та іншими союзниками щодо реакції.

Як повідомлялося, французький президент Еммануель Макрон раніше заявив, що Франція має докази того, що режим Башара Асада використовував хімічну зброю у Сирії проти цивільного населення.

Джерело: День

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